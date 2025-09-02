TARQUINIA - L' Avo di Tarquinia Odv, un’organizzazione di volontariato attiva presso l’ospedale locale, ha aperto una campagna di reclutamento. L’associazione forma volontari capaci di offrire supporto umano e relazionale ai pazienti, attraverso la presenza, l’ascolto e piccoli gesti di vicinanza. «Il nostro obiettivo è contribuire a rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e umano, nel rispetto della dignità di ogni persona - spiega Giorgio - a questo scopo l’associazione volontari ospedalieri di Tarquinia, attiva presso l’ospedale locale, sta avviando un corso di formazione per nuovi Volontari. LE Date degli incontri sono: 25 settembre 2, 9, 16, 23 ottobre dalle 17.00 alle 19. Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano dedicare parte del proprio tempo a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, offrendo ascolto, compagnia e presenza. (Per informazioni e iscrizioni: Cell. 371 412 02 41 Email: avotarquinia@gmail.com «Un piccolo gesto - dice Giorgio - può fare una grande differenza. Ti aspettiamo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA