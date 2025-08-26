CIVITAVECCHIA — Erba alta, vialetti dissestati, panchine invase dalla vegetazione e area giochi in progressivo abbandono. È questa la fotografia del parchetto di Largo dei Mille, segnalata dai residenti che parlano di «una situazione ormai fuori controllo». Nello spazio pubblico, nato per famiglie e bambini, le infestanti hanno superato i cordoli, coprono i bordi della pavimentazione e lambiscono i giochi; in più punti i mattoni dei camminamenti risultano sconnessi, con rischio di inciampo per anziani e piccoli. L’area antitrauma attorno alle giostrine appare usurata e sporadica la presenza di cestini utilizzabili.

I cittadini chiedono un piano di sfalcio regolare, il ripristino dei percorsi e la manutenzione straordinaria delle attrezzature, insieme a un controllo sull’illuminazione e sulla pulizia. «Non servono grandi opere, ma cura costante», l’appello di alcuni abitanti che sottolineano anche i problemi igienici: con il caldo, l’erba incolta favorisce zanzare e degrado diffuso.

La richiesta è indirizzata all’amministrazione e ai gestori dei servizi: programmare interventi rapidi e calendarizzati per restituire il parco alla sua funzione sociale. Un intervento puntuale — sfalcio, rifacimento dei bordi, sostituzione degli elementi danneggiati — può riportare il Largo dei Mille a essere un luogo sicuro e decoroso per il quartiere.

