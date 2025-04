FIUMICINO - Il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ammiraglio Ispettore Capo (CP) Nicola Carlone, ha svolto la visita ufficiale accompagnato dal capo del Primo Reparto del comando Generale, contrammiraglio (CP) Giuseppe Aulicino e dal Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello (CP) Michele Castaldo.

L’ammiraglio Carlone è stato ricevuto in Capitaneria di Porto dal capo del Compartimento Marittimo di Roma, capitano di Vascello (CP) Silvestro Girgenti ed ha incontrato in Assemblea generale il personale militare e civile in forza all’Autorità Marittima locale. In questa occasione sono stati consegnati a

Sottufficiali e Graduati quattro Attestati di partecipazione al primo Corso da Istruttore per le attività di formazione dei Soccorritori Marittimi, taluni dei quali già decorati per l’effettuazione di operazioni di soccorso particolarmente impegnative nel canale di Sicilia.

Inoltre, in seguito ad una recente complessa operazione di ricerca e soccorso che ha portato al salvataggio in mare di cinque persone che si trovavano in una situazione di grave pericolo per la propria vita, l’Ammiraglio ha inteso esprimere il proprio riconoscimento per il coraggio, l’ardimento e la perizia nautica dimostrati nello svolgimento del Servizio, consegnando ai tre membri dell’Equipaggio della Motovedetta S.A.R. CP 831 la ricompensa militare dell’encomio solenne.

La tappa del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è stata molto sentita dal personale e dall’Ammiraglio stesso che, al termine della visita, ha espresso vivo apprezzamento per la preziosa opera prestata, ogni giorno, con passione, alto senso del dovere e spirito di Servizio dal Personale della Guardia Costiera a favore della comunità marittima e portuale.