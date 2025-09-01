LADISPOLI – La prima notizia dalle scuole è il pensionamento della dirigente Antonella Mancaniello che ha guidato lo scorso anno l’istituto comprensivo “Ladispoli 1”. Un plesso centrale e importante. Al suo posto subentra la professoressa Maria Bevilacqua, già al timone ormai da diversi anni dell’Ilaria Alpi sempre di Ladispoli. La sua esperienza nel territorio rappresenta una garanzia di continuità e un’opportunità di crescita per l’intera comunità scolastica. La preside Mancaniello, arrivata a Ladispoli nel settembre 2024, ha lasciato un segno profondo per un anno ricco di eventi, progettualità e collaborazioni. Nel suo saluto, la dirigente Mancaniello ha voluto ringraziare non solo docenti, alunni e famiglie, ma anche le istituzioni locali: «Un sentito ringraziamento va al comune di Ladispoli, al sindaco Alessandro Grando e all’assessore all’Istruzione Margherita Frappa per la disponibilità e l’attenzione sempre dimostrate nei confronti della scuola», è quanto dichiarato pubblicamente. L’istituto Comprensivo Ladispoli 1 si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo, nel segno della continuità educativa e della collaborazione tra scuola, famiglie e territorio. E in più avrà anche una nuova mensa dopo l’annuncio della scorsa settimana da parte dell’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini. Un progetto innovativo da oltre un milione di euro grazie al Pnrr. L’opera dovrebbe essere consegnata entro il mese di ottobre. Il refettorio scolastico potrà disporre di almeno 150 posti per i bambini del tempo pieno e ovviamente anche per le rispettive insegnanti.

