TARQUINIA - Martedì prossimo alle 13, nella sala stampa della Camera dei deputati, sarà presentato il progetto “La tomba delle Olimpiadi in realtà virtuale”, un’iniziativa che unisce storia, innovazione e patrimonio culturale italiano.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare l’innovativo progetto fortemente voluto dal deputato Mauro Rotelli, realizzato da Skylab Studios, azienda leader nel settore della comunicazione digitale e delle soluzioni innovative applicate al turismo e alla cultura.

Il nuovo tour virtuale offre una ricostruzione immersiva della Tomba delle Olimpiadi di Tarquinia, permettendo ai visitatori di esplorare integralmente l’ambiente originario e di osservare gli affreschi con un livello di dettaglio difficilmente raggiungibile durante la visita fisica.

Si tratta di un lavoro di ricostruzione basato su studi, fonti storiche e iconografiche, realizzato in collaborazione con il Pact – Parco Archeologico di Tarquinia e Cerveteri.

«Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa diventare uno straordinario strumento di tutela, valorizzazione e divulgazione della nostra storia e della nostra identità culturale – afferma Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera -. Portare la Tomba delle olimpiadi a Milano-Cortina 2026, attraverso la realtà virtuale, significa raccontare al mondo una storia che unisce le radici più profonde della civiltà etrusca ai valori universali dello sport e delle Olimpiadi. È motivo di orgoglio per le istituzioni sostenere iniziative capaci di coniugare ricerca scientifica, creatività e visione internazionale, offrendo all’Italia una vetrina culturale all’altezza del suo straordinario patrimonio».

Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e delle più avanzate tecnologie immersive, Skylab Studios ha realizzato un tour virtuale che permette di entrare letteralmente all’interno della tomba, vivendo un’esperienza unica tra storia, innovazione e patrimonio culturale.

Il tour offre una ricostruzione dettagliata degli affreschi, scene e simboli che raccontano il legame tra mondo etrusco e cultura sportiva. L’esperienza è arricchita da hotspot informativi, disponibili in italiano e inglese, che approfondiscono la storia della tomba, le circostanze della sua scoperta nel 1958 alla vigilia dei Giochi di Roma 1960, le tecniche pittoriche e il significato delle discipline sportive raffigurate.

Per completare il percorso, Skylab Studios ha sviluppato un avatar digitale ispirato all’iconografia della tomba, realizzato con tecniche di intelligenza artificiale generativa, che accompagna i visitatori offrendo un punto di vista unico sul significato simbolico e rituale dello sport nel mondo antico.

Questa esperienza sarà parte integrante del percorso di visita di Casa Italia durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: una postazione dedicata con visori Vr permetterà a ospiti, delegazioni e visitatori di vivere in prima persona l’emozione di questo viaggio nel tempo, valorizzando il patrimonio italiano in una delle vetrine internazionali più importanti al mondo.

Il progetto è stato ulteriormente valorizzato da un ampio repertorio di immagini e video di backstage, documentando le fasi di smontaggio della tomba a Tarquinia, il trasferimento verso Milano e l’installazione nelle sale della Fondazione Rovati, testimonianza della complessità di uno dei prestiti più importanti mai concessi dal Pact.