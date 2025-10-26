CIVITAVECCHIA – Insolita segnalazione questa mattina: una mucca è stata avvistata a Campo dell’Oro mentre passeggiava tra marciapiedi e aiuole. L’appello sui social è arrivato dall'associazione Emergenze Pelose ODV e invitava a non avvicinarsi e annunciava la verifica del microchip per risalire al proprietario. Il lieto fine è arrivato in poche ore perché l’animale è stato riconosciuto e recuperato, tornando al legittimo proprietario del Consorzio Agrario. L'insolito episodio ha attirato la curiosità dei cittadini e si è risolto, fortunatamente, senza disagi o incidenti.

