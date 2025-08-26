LADISPOLI – Si svolgeranno giovedì prossimo i funerali di Gioia Fioravanti, la 36enne morta nell’incidente sulla via Aurelia, tra Palo Laziale e Olmetto Monteroni, avvenuto martedì 19 agosto nel pomeriggio. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Ladispoli e anche quella di Cerveteri perché il suo compagno, Daniele Vallenari, era scomparso solamente sei giorni prima. Un doppio dramma. Il rito funebre di Gioia sarà svolto alle 16 presso la parrocchia Santa Maria del Rosario. «Il tuo sorriso ha portato gioia nei cuori di chi ti ha incontrato», è la dedica dei suoi familiari. Nel frattempo vanno avanti le indagini per omicidio stradale per fare luce sullo schianto, l’ennesimo sulla statale tra Cerveteri e Ladispoli. Ad effettuare i rilievi sono stati gli agenti della Polizia locale di viale Mediterraneo. Tre i veicoli coinvolti, oltre alla moto guidata dalla 36enne. A colpirla per primo un 20enne al volante del suo furgone, poi il volo della donna nell’altra corsia di marcia dove ha impattato prima con una Fiat Panda alla cui guida c’era un 50enne diretto a Roma e poi una Peugeot con al volante un 33enne. L’impatto è stato violentissimo. La donna non ha avuto scampo. I sanitari del 118 arrivati sulla statale all’altezza del chilometro 36, il punto dell’incidente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

