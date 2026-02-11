Momenti di apprensione questa mattina in una palazzina lungo la Cassia sud a causa di un incendio divampato in un appartamento al secondo piano. L’allarme è scattato intorno alle 7 quando una donna dell’immobile, dopo aver sentito un boato e visto il fumo, ha chiamato i vigili del fuoco.

L’edificio, che ospita 32 appartamenti, invaso dal fumo, è stato evacuato e i residenti sono scesi in strada.

Presenti sul posto anche la polizia di stato e la locale. I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi e un’autoscala, hanno domato le fiamme in breve tempo. Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe divampato, per cause ancora in corso d’accertamento, dall’appartamento in cui abita un 80enne che vive solo. Fortunatamente, a parte lo spavento, non si registrano intossicati o feriti.