TARQUINIA – Angelo Gagni, fondatore dell'Officina Agricola Gagni, spegne 85 candeline. Angelo, personaggio noto in città e tarquiniese doc, ha creato l'azienda di famiglia oltre 30 anni fa, portandola poi avanti nel tempo insieme ai due figli, Fulvio e Fabio.

Un uomo che, nella sua vita, ha sempre espresso passione e dedizione per il suo lavoro ed il territorio; nel tempo, infatti, si è dedicato anche alla realizzazione di opere artistiche realizzate con ferro saldato, attorno alle quali ha dato vita a varie mostre in città.

Degno di nota anche il suo ultimo presepe artigianale, esposto nel 2024 a San Giovanni e dedicato a quel mondo agricolo che per lui è sempre stato lavoro, radici e passione, ed a cui Angelo è da sempre legatissimo.

I figli, a mezzo social, parlando di lui hanno scritto: "Oggi spegne le sue prime 85 candeline l'uomo che ha creato la nostra officina Agricola, che ci ha insegnato il mestiere, mostrato la strada, ma soprattutto colui che ci ha trasmesso il valore del lavoro, l'importanza di pensare in grande e la necessità di avere sempre tanta ambizione".

Buon compleanno, Angelo Gagni.

