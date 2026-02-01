SANTA MARINELLA - Il consiglio comunale dei giovani di Santa Marinella approda alla Camera dei deputati. All'ordine del giorno: scuola e futuro. A promuovere l'iniziativa Krysopea Institute. A rendere proficuo l'incontro è stato l'intervento dei ragazzi: Cristiano Mura (presidente del consiglio comunale dei giovani) e Simone Ulisse. I ragazzi hanno spaziato su diversi temi sottolineando l'importanza di maggiori investimenti per la scuola e per la formazione, di un percorso educativo continuativo non caratterizzato da precarietà degli insegnanti fino ad arrivare a parlare dell'importanza di strutture idonee all'insegnamento per la sicurezza del ragazzi. «Nell'immaginare la scuola del futuro partiamo da qui, dalle sfide attuali e dalla volontà politica e sociale di investire nell'istruzione», hanno detto i ragazzi che hanno così invitato le istituzioni presenti all'incontro «a venirci a trovare, a parlare con noi e comprendere le nostre istanze per poter contribuire allo sviluppo e al bene della cosa pubblica».

