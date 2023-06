CIVITAVECCHIA – Terribile schianto sulla Flaminia all’altezza del chilometro 61.

Una moto condotta da Dario Celestini, 41 anni di Civitavecchia, ha tamponato una Fiat Panda ferma in mezzo alla corsia che stava girando verso un vivaio.

La compagna di Celestini, Mariella Carrino, nata a Roma 28 anni fa, nell’impatto è stata sbalzata nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion che l’ha travolta uccidendola sul colpo.

Celestini con il bacino fratturato ed escoriazioni in varie parti del corpo è stato trasportato con l’elisoccorso dell’Ares 118 al policlinico Gemelli di Roma, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto diversi mezzi di soccorso, tre pattuglie dei carabinieri e due autombulanze.

Illesi i due a bordo della Fiat Panda e l’autista del camion che non ha potuto evitare l’impatto.