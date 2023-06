Una ragazza è morta e l'amico è ricoverato in gravi condizioni al Gemelli in seguito a un grave incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sulla Flaminia nel territorio di Civita Castellana. I due che viaggiavano in sella a una moto, per causa in corso d'accertamento all'altezza del chilometro 61 si sono scontrati con un'auto su cui viaggiavano moglie e marito.

L'impatto è stato così violento che i due centauri sono stati sbalzati dalla moto. La ragazza, a sua volta, è stata investita da un tir che sopraggiungeva nella direzione opposta. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, il 118 e tre pattuglie dei carabinieri di Civita Castellana. Il giovane, 40enne, in condizioni molto gravi, è stato trasportato in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. La ragazza, 28enne nata a Roma, rimasta incastrata sotto l'autotreno, è stata estratta dai vigili del fuoco. Il personale medico dopo vari tentativi di rianimarla ne ha constatato il decesso.