LADISPOLI – È precipitato nel vuoto dal cavalcaferrovia IX Novembre di via Mario Sironi. Un uomo di 50 anni si trova ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Momenti drammatici questa mattina intorno alle 10.45 in una zona affollata per la presenza degli uffici postali, di attività commerciali e della biblioteca comunale.

LE INDAGINI

Sul posto sono subito interventi gli agenti del commissariato di via Vilnius, i vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri e i sanitari del 118. A causa delle ferite gravissime in varie parti del corpo, è stato elitrasportato al Policlinico Gemelli di Roma dov’è tuttora in prognosi riservata. L’impatto sull’asfalto, da un’altezza considerevole, è stato violentissimo accanto ai binari della ferrovia. Indaga la Polizia Stato di Ladispoli. Come ipotesi principale resta quella del tentato gesto estremo anche se si dovrà ancora fare luce sull’accaduto che ha sconvolto la comunità locale. Molte persone si sono fermate sul cavalcaferrovia considerato l’orario e la zona con così tanti servizi a disposizione.

