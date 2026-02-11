Furti in città, la polizia denuncia due persone. Nell'ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal questore, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno portato a termine con successo due distinte attività investigative che hanno consentito di individuare con tempestività gli autori di alcuni colpi perpetrati nel capoluogo.

Nel primo episodio, l'attività d'indagine ha permesso di identificare un 25enne che avrebbe rubato un monopattino elettrico sabato scorso. Grazie all'analisi incrociata dei sistemi di videosorveglianza, alla testimonianza del proprietario e alla conoscenza del territorio e del tessuto criminale locale, i poliziotti sono riusciti a chiudere il cerchio sul giovane, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio per i quali era stato colpito anche dalla misura cautelare del divieto di dimora a Viterbo. Per tale ragione, è stato denunciato per furto aggravato ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la violazione della misura cautelare in atto ai fini di un possibile aggravamento.

Parallelamente, nel quartiere Santa Barbara, gli approfondimenti investigativi su un 40enne, individuato quale responsabile di una serie di furti con effrazione su autovetture in sosta, hanno portato alla denuncia in stato di libertà dello stesso che, agendo con modalità reiterate anche su aree di parcheggio interne a complessi abitativi, aveva destato allarme sociale tra i residenti. Anche in questo caso la verifica dei sistemi di videosorveglianza e le preziose testimonianze dei denuncianti sono risultati determinanti nello svolgimento dell’indagine.