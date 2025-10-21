Incidente questa mattina lungo la strada Tuscanese dove un’auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 8,30 poco dopo il chilometro 10. Alla guida della vettura c’era una donna che, per cause ancora in corso d’accertamento ha sbandato ed è finita fuori strada cappottandosi. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna che è stata trasportata all’ospedale Santa Rosa in codice giallo. Presente anche la polizia locale per i rilievi del caso. La circolazione stradale ha subito qualche rallentamento.