CIVITAVECCHIA — Civitavecchia Servizi Pubblici, società che gestisce i Bagni della Ficoncella, informa che l’apertura serale del complesso termale è prorogata fino a domenica 14 settembre 2025. Da lunedì 15 settembre la struttura tornerà al consueto orario: tutti i giorni 8.00–20.00.

La decisione recepisce l’alta richiesta delle ultime settimane e assicura un’offerta adeguata anche nella coda dell’estate. La Ficoncella, sito molto amato dai civitavecchiesi e frequentato da numerosi visitatori, resterà dunque fruibile anche nelle ore serali ancora per due settimane.

Restano invariate le modalità di accesso e il regolamento interno; eventuali limitazioni di capienza saranno segnalate in loco. CSP invita gli utenti a consultare i propri canali ufficiali per aggiornamenti e a seguire le indicazioni del personale per una fruizione ordinata e sicura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA