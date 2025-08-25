SORIANO NEL CIMINO - Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’ingresso delle mura interne del Castello Orsini, la cerimonia di inaugurazione del monumento in onore di Papa Niccolò III Orsini, realizzato in peperino e accompagnato da una targa commemorativa, in occasione della morte del Papa il 22 agosto 1280, proprio nel castello del paese.

L’evento, inserito nel calendario delle iniziative per l’Anno Giubilare 2025, ha rappresentato un momento di forte significato storico e identitario per la comunità di Soriano nel Cimino.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Roberto Camilli, che ha ufficialmente inaugurato il monumento dello scultore Stefano Todini, realizzato su disegno di Paolo Berti.

«Con questo monumento – ha dichiarato il sindaco Roberto Camilli – celebriamo una figura che ha lasciato un segno profondo nella nostra storia. È un omaggio alla memoria di Papa Niccolò III Orsini, ma anche un gesto che rafforza il legame tra la nostra comunità e le sue radici. Desidero ringraziare di cuore l’associazione Soriano Terzo Millennio, che ha pensato, finanziato e coordinato la realizzazione dell’opera che è stata donata all’intera comunità, grazie al contributo dell’Ente Sagra delle Castagne, dei Rioni, della Pro Loco di Soriano nel Cimino, che con impegno e passione hanno reso possibile questo importante risultato. Un ringraziamento anche a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera artistica, Confartigianato imprese Viterbo e Ancos, Tenuta Sant’Egidio e Gea Srl, Micci Srl, MDM costruzioni Srl, Pool Pro di Luigi Sora, Tuscia Pozzi trivellazioni, Fulvio Fazioli, Autoricambi Maria, Eurostrade di Giuliano Serangeli, Enrico Riva, Sheila Lista, Falegnameria Ranungolo, associazione Teatro Florida e la Confraternita della Misericordia». La cerimonia si è conclusa con la benedizione di Padre Valdo al monumento e con un momento di condivisione tra i presenti, a testimonianza del valore comunitario e simbolico di questo evento.

