LADISPOLI - Speciale raccolta fondi e di materiali a favore della Caritas di Ladispoli in vista delle festività natalizie.

A promuovere l’iniziativa è Ladispoli Attiva. Obiettivo: supportare le famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà economica.

Domani in via Glasgow 60 e domenica in piazza Marescotti, dalle 10 alle 13 sarà possibile donare prodotti di prima necessità come tachipirina e sciroppi, articoli per l’igiene personale, biancheria intima e alimenti a lunga conservazione.

Contestualmente verrà attivata anche una raccolta fondi destinata all’acquisto di protesi e al sostegno degli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà.

«Con un piccolo gesto - scrivono dal movimento civico - possiamo contribuire insieme a migliorare la vita di chi ha più bisogno. Ladispoli Attiva invita tutta la cittadinanza a partecipare e a dimostrare, ancora una volta, la forza della solidarietà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA