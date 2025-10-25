CERVETERI – Dieci cuccioli sono stati abbandonati nella periferia etrusca tra i rifiuti e uno, purtroppo, è deceduto. Si tratta dell’ennesimo caso registrato in questi anni in città. Sono state le guardie ecozoofile a recuperarli. «I nostri agenti – scrive il gruppo di Fareambiente Cerveteri sul proprio profilo social ufficiale – li hanno trovato dopo una segnalazione arrivata da alcuni operai che non hanno voltato lo sguardo dall’altra parte. Uno dei 10 cagnolini non ce l’ha fatta. Gli altri, gettati tra i rifiuti, come fossero stracci da buttare via. Il loro stato era disperato». Non c’era un solo minuto da perdere e infatti il trasporto d’urgenza è stato immediato affinché ricevessero le cure sanitarie. «Davanti a quei corpi tremanti – aggiungono i volontari cerveterani - e a quegli occhi impauriti non si può restare indifferenti. Sono stati compiuti tutti gli atti al fine di informare l’Autorità Giudiziaria, ma il nostro lavoro non finisce e non si ferma qui. Continueremo a svolgere i passi necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per assicurare alla giustizia chi ha commesso questo atto di crudeltà. Questi non è solo il nostro compito come Guardie zoofile: è un dovere morale, civile e umano».

