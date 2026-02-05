TOLFA - Il crollo di una porzione della balaustra che circonda la Rocca di Tolfa ha acceso l’attenzione dell’intera comunità. L’episodio, avvenuto nelle ultime ore, ha interessato uno dei luoghi simbolo del paese e ha generato preoccupazione tra i cittadini, anche per la vicinanza di abitazioni alla zona interessata. Sui social rimbalzano foto e segnalazioni, mentre si moltiplicano le richieste di chiarimenti e interventi. Le copiose piogge delle ultime settimane avrebbero contribuito all’instabilità dell’area, ma il crollo riapre il tema della manutenzione e dei controlli periodici sul patrimonio storico. Il Comune è intervenuto con vigili e ufficio tecnico, disponendo l’interdizione dell’accesso alla Rocca per la caduta di massi lungo il sentiero. Nei prossimi giorni sono previste verifiche geologiche per valutare l’entità dei danni e le condizioni di sicurezza del sito. (SEGUE)