MARTA - Lutto nella cittadina lacuale e nell’Arma dei carabinieri per la prematura scomparsa del vicebrigadiere Michele Lamberti, scomparso martedì all’età di 53 anni.

La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, suscitando profonda commozione tra i cittadini che lo conoscevano e lo stimavano non solo per il suo impegno professionale, ma anche per le sue qualità umane. Lamberti era un volto noto della comunità, apprezzato per il senso del dovere e la dedizione dimostrata nel servizio. «Persona stupenda e straordinaria», un «grande servitore della patria», lo ricordano tutti. In molti gli dicono grazie per tutto ciò che ha saputo donare: «Grazie per il tuo servizio, grazie per la tua amicizia, grazie per essere stato un esempio, grazie della tua protezione». Lamberti Lascia la moglie, le adorate figlie, la nipotina, la sorella, il cognato, i nipoti, insieme ai parenti e ai colleghi dell’Arma, che lo ricordano con grande affetto e riconoscenza. La cerimonia funebre è stata officiata ieri pomeriggio nella chiesa collegiata di Marta, gremita di gente per l’ultimo saluto.

