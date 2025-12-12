LADISPOLI - "Dammi una zampa" di Ladispoli tra i vincitori del bando internazionale Companion for Life 2025 promosso dall'azienda benefit Almo Nature che ha messo a disposizione 325mila euro complessivi destinati a progetti per il benessere animale in sette Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito). Per l'Italia, la dotazione complessiva di 45mila euro è stata ripartita tra sette associazioni no profit impegnate nell’adozione consapevole, l’educazione alla responsabilità e il rispetto delle esigenze etologiche dei nostri compagni di vita. Una delle associazioni che hanno vinto il bando è "Dammi una zampa" con il progetto “#adottALMO”. L’iniziativa si è svolta interamente online, trasformando il bando in una vera campagna di partecipazione internazionale sul web. Da aprile a giugno 2025 le organizzazioni non profit hanno inviato progetti in diversi ambiti di intervento: educazione e formazione, ricerca scientifica sul benessere animale, programmi di adozione, prevenzione del randagismo, supporto alle famiglie adottanti in difficoltà, identificazione univoca di cani e gatti, fino alla creazione di un Albo unico europeo degli allevatori. Una commissione internazionale di esperti ha verificato che i progetti fossero conformi ai criteri del bando prima di sottoporli alla votazione pubblica online, che si è svolta da fine luglio fino al 22 ottobre 2025, coinvolgendo migliaia di utenti in tutta Europa attraverso la community della Reintegration Economy. Tra tutti i progetti internazionali sono arrivati oltre 265.000 voti. Obiettivo del progetto dell’associazione ladispolana era quello di “aiutare gli animali randagi, disabili o in difficoltà” del territorio “facendo arrivare le loro storie a tutta Italia e promuovendone l’adozione e la corretta gestione. A causa delle tante spese veterinarie e di cibo che sosteniamo per aiutare gli animali, non abbiamo mai avuto fondi per poter promuovere e sponsorizzare sui sociali nostri post di ricerca adozione e di sensibilizzazione sulla tutela degli animali”, si legge nel progetto.

