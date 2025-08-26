ORIOLO ROMANO - Dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini e i ripetuti episodi documentati di cinghiali all’interno del cimitero comunale di Oriolo Romano, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo del gruppo consiliare di opposizione “Oriolo Avanti”, Gabriele Caropreso, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco. L’intervento nasce dall’ormai cronica mancanza di gestione di un luogo che, per la sua sacralità e importanza, merita il massimo rispetto e decoro.

«È assurdo – dichiara Caropreso – che non si riesca a garantire nemmeno la chiusura notturna dei cancelli del cimitero. La conseguenza è l’accesso incontrollato di animali selvatici, in particolare cinghiali, che danneggiano tombe, fioriere e arredi. Ciò rappresenta un’offesa per i nostri defunti e per tutte le famiglie che li onorano quotidianamente». L’interrogazione chiede all’amministrazione comunale: le motivazioni per cui i cancelli restano costantemente aperti, anche di notte; se il Comune sia a conoscenza degli episodi di danneggiamento verificatisi; quali interventi urgenti intenda adottare per risolvere la situazione; entro quali tempi si prevedano azioni concrete per tutelare il cimitero.

«Non ci fermeremo – prosegue Caropreso – davanti a questa evidente mancanza di responsabilità. Continueremo a far sentire la voce di tutti quei cittadini che chiedono solo rispetto, decoro e sicurezza per un luogo così significativo. È una battaglia di civiltà e continueremo a portarla avanti».

Il gruppo Oriolo Avanti si impegna, come sempre, a tenere aggiornata la cittadinanza sugli sviluppi.

