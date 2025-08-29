MONTALTO DI CASTRO - C’era anche la ex Miss Italia di Montalto di Castro, Alice Sabatini, tra le tante immagini di donne vip inserite nella piattaforma che ospitava commenti sessisti su fotografie di donne del mondo dello spettacolo e della politica.

Una vicenda venuta alla ribalta dopo le tante denunce giunte alla polizia postale, anche da parte della europarlamentare Alessandra Moretti, e che fa il paio con il gruppo facebook “Mia moglie”, seppure con i dovuti distinguo. Lo scandalo del sito web Phica.eu, inizialmente Phica.net, riguarda immagini pornografiche con i volti di tante donne note del tutto ignare: giornaliste, volti della tv e figure istituzionali. La bella montaltese ha fatto sapere di essere finita in quel forum ed ha espresso grande disappunto. Il sito in questione era strutturato in modo da configurare diversi reati come quello di diffamazione, ma anche la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti o anche l’istigazione a delinquere nel caso dei commenti più gravi.

