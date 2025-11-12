CERVETERI - «Vigileremo sul cantiere: non ci siamo voltati dall’altra parte». La sindaca Elena Gubetti risponde, finalmente, alle contestazioni dei residenti di Campo di Mare ostaggio dall’estate dei lavori di piazza Prima Rosa. Una situazione surreale per chi vive in quell’area completamente abbandonata e piena di macerie e ferraglie da parecchi mesi senza. L’itera sta procedendo a passo di lumaca. «La nostra azione – chiarisce il primo cittadino - non è quella di voltarsi dall’altra parte, ma di vigilare affinché si ristabilisca regolarità. Non intendo promettere date di conclusione che non posso garantire, perché non dipendono dal nostro Ente. Tuttavia, è doveroso precisare che l’ente attuatore dei lavori non è il Comune, e proprio per questo, nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze, la nostra amministrazione sta esercitando con fermezza il proprio ruolo di controllo e di sollecitazione nei confronti della ditta incaricata, che purtroppo sta creando disagi. Continueremo invece a vigilare, pretendendo chiarezza, responsabilità e tempi certi, perché le opere pubbliche devono servire i cittadini, non metterli alla prova con ritardi e disservizi».

