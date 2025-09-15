Il Comune di Viterbo è chiamato a risarcire un motociclista e uno scooterista per due incidenti. Il primo risale al 2021 quando un giovane in scooter cadde in via dell’Industria, al Poggino. Il Comune dovrà risarcirlo per 43.500 euro. Il secondo incidente risale al 2019. È avvenuto lungo la Tuscanese, all’immissione del raccordino, dove una buca provocò la caduta di un motociclista. In questo caso il risarcimento ammonta a 21.400 euro. Entrambi i fatti avvennero durante l’amministrazione Arena. Ieri i due debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive, sono stati portati in commissione che li ha approvati a maggioranza prima del passaggio in consiglio comunale.