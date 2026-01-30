«Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio superiore dei Beni culturali allo stanziamento delle risorse destinate a favore del patrimonio storico della provincia di Viterbo. Si tratta di investimenti per un totale complessivo di 1 milione e 897mila euro, ripartiti nel triennio 2025/2027, destinati a riqualificare edifici di pregio».

Lo annuncia il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici.

In particolare, i finanziamenti sono così suddivisi: 150mila euro per interventi finalizzati ad adeguamento e allestimento depositi del palazzo delle Forre a Civitella d’Agliano; dell’ex carcere di Montefiascone; del palazzo San Giovanni a Castiglione in Teverina; dell’area archeologica di Poggio Moscini a Bolsena; 640mila euro ad Onano per il completamento del recupero di palazzo Monaldeschi e piazza Monaldeschi della Cervara; 627mila euro per i lavori di restauro e adeguamento della struttura immobiliare da adibire a museo di palazzo di via d’Acquapendente, a San Lorenzo Nuovo; 480mila euro a Bolsena, infine, per il restauro della facciata e degli apparati scultorei della basilica dei Santi Giorgio e Cristina. «Ringrazio il Governo Meloni e il ministro della Cultura Alessandro Giuli - conclude Rotelli - per l’attenzione e la sensibilità dimostrata, ancora una volta, nei confronti del nostro territorio».