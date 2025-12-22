PHOTO
CERVETERI – «È ora di dire basta: l’ennesimo evento drammatico di queste ore, ci induce a proporre la concreta ipotesi di chiudere temporaneamente il Belvedere di Cerveteri». Sabato in tarda serata l’ultima di tante tragedie capitate in questi anni. A perdere la vita un uomo 50enne originario di Roma ma residente in città. Per l’opposizione cerite è arrivato il momento di prendere una decisione drastica per impedire ulteriori drammi. «In attesa dell’adozione di misure di sicurezza concrete volte ad evitare questi tristi eventi che ci ricordano un famoso ponte della zona sud di Roma – scrivono i rappresentanti della minoranza - come opposizione nelle prossime ore presenteremo un documento da sottoporre al voto dell’aula per prendere una decisione in tal senso. Non sarà l’espediente migliore per dissolvere le menti di chi potrebbe aver deciso il gesto estremo, ma sicuramente si toglie uno strumento che sembra essere diventato un consueto punto di riferimento».
©RIPRODUZIONE RISERVATA