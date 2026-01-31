LADISPOLI - Arrivano i cuscini berlinesi in via Genova e c’è chi esulta e chi invece continua a rimanere perplesso, soprattutta vista la distanza troppo ravvicinata tra i vari dispositivi posizionati sull’asfalto. «Così si fa a uno all’ora», commenta qualche automobilista. «Benvengano» esulta invece Ladispoli Sostenibile. «Si tratta di una cosa utile per la sicurezza stradale che lamentiamo da settimane, ovviamente si tratta di un primo passo perché mancano tante cose». Cuscini berlinesi anche su via Delfini e sulla Settevene Palo. Peccato però che all’appello, per il momento, manchino ancora altre arterie sensibili dove attraversare, sulle strisce pedonali, continua a essere pericoloso. Sotto i riflettori ci sono senza dubbio via Firenze e soprattutto via Palo Laziale. Qui tra la scarsa illuminazione e l’assenza di dossi i pedoni da anni temono per la loro incolumità. Gli automobilisti sfrecciano senza rallentare nemmeno in presenza di pedoni intenti ad attraversare la strada. «In alcuni casi sembra anche che pigini di più il piede sull’accelleratore per non farti passare», commenta disperato un residente della zona. «Le ore più pericolose sono quelle del mattino. Con l’assenza di traffico e le auto che sfrecciano attraversare è praticamente impossibile». Insomma, come evidenziano da Ladispoli Sostenibile, la città «ha necessità di interventi strutturali importanti per la sicurezza stradale considerando l'elevato volume di traffico giornaliero. Semmai dobbiamo segnalare che sarebbe stato opportuno asfaltare anche la strada che in diversi punti è ridotta male per le buche».

IL RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI

E mentre in alcuni quartieri della città balneare, soprattutto i più periferici, i cittadini aspettano speranzosi il rifacimento delle strade, parte la riqualificazione dei marciapiedi. Buone notizie, in particolare, per i residenti delle zone centrali della città. Come infatti aveva annunciato l’amministrazione comunale, si partirà dalle vie adiacenti viale Italia.

Inizio dei cantieri il 2 febbraio. Dalle 7.30 di quel giorno sarà vietata la sosta (con rimozione) di tutti i veicoli per i lavori di restyling. Le strade interessate saranno via Fiume, via Palermo, via La Spezia, via Napoli.

«I tratti interessati saranno segnalati ed evidenziati, dalla ditta che effettuerà i lavori, con segnaletica temporanea apposta almeno 48 ore prima», spiegano dall’amministrazione comunale. «Gli agenti della forza pubblica e la Polizia locale sono incaricati di far osservare le prescrizioni. Contro i trasgressori saranno applicate le vigenti sanzioni di legge», hanno concluso da palazzo Falcone. E anche in questo caso, i residenti della città balneare auspicano in un intervento di restyling anche dei marciapiedi di altre zone. Come in alcune vie del Cerreto, o nei pressi della stazione ferroviaria, dove troppo spesso, purtroppo i pedoni (e in particolare genitori con bimbi in passeggino e disabili) sono costretti a camminare in mezzo alla strada, col rischio di essere investiti.

