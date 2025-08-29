SANTA MARINELLA - Il Comune di Santa Marinella attivissimo e senza sosta sul fronte dell’edilizia scolastica per un'opera che la città aspettava ormai da anni. La costruzione dell'asilo nido entra infatti nel vivo: iniziati i lavori di istallazione dell'edificio prefabbricato della struttura che verrà alla luce a Prato del Mare.

«Un'altra opera chiave e strategica per servizio e refezione scolastica - sottolinea il sindaco Tidei - un'opera destinata a bambini della fascia da zero a tre anni. Un nido volto a risolvere una problematica molto sentita dalle coppie più giovani, che vedranno finalmente i loro figli accolti per muovere i primi passi e crescere insieme».

La struttura in fase di realizzazione, rientra nei fondi Pnrr che l'amministrazione comunale è stata in grado di intercettare grazie alla bontà dei progetti da lei proposti, per un totale di un milione e 430mila euro di finanziamenti europei.

«L’asilo nido - spiega il sindaco Tidei - è destinato a diventare ben presto punto di riferimento per i quartieri Pyrgus e Perazzetta e tutta la parte ovest della città stessa».

