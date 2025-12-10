ALLUMIERE – Il Comune di Allumiere informa la cittadinanza che sono stati pubblicati due importanti avvisi pubblici in ambito sociale, rivolti in particolare alle famiglie in situazione di fragilità economica e a quelle con minori nello spettro autistico. Si tratta, da un lato, dei buoni spesa natalizi 2025, destinati a sostenere i nuclei in difficoltà in occasione delle festività, e, dall’altro, della misura di sostegno economico per le famiglie con figli con disturbo dello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, attivata nell’ambito del Distretto socio–sanitario competente. Per quanto riguarda i buoni spesa natalizi 2025, sul sito istituzionale del Comune di Allumiere è stato pubblicato l’avviso pubblico con la relativa modulistica per la presentazione delle domande. Il contributo è rivolto ai nuclei familiari residenti nel Comune di Allumiere che si trovino in condizioni di disagio economico e sociale e siano in possesso di un’attestazione ISEE inferiore a 8mila euro. I buoni sono pensati come un aiuto concreto per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati presenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di integrare il reddito delle famiglie più esposte in un periodo dell’anno particolarmente delicato come quello natalizio. Le cittadine e i cittadini interessati possono scaricare l’avviso e il modulo di domanda dalla sezione dedicata del sito del Comune, dove sono riportati in modo dettagliato i requisiti richiesti, la documentazione da allegare e le modalità di presentazione. Accanto a questa misura comunale, è stato diffuso anche l’avviso pubblico per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, iniziativa che rientra nel quadro degli interventi regionali a favore delle famiglie con bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Tale misura prevede un contributo economico finalizzato a sostenere le spese per trattamenti, programmi educativi e interventi specialistici con evidenza scientifica riconosciuta, mirati a favorire lo sviluppo cognitivo, sociale e comunicativo del minore e a migliorare la qualità della vita familiare. Le domande per l’ammissione alla misura di sostegno possono essere presentate dal genitore o dal tutore del minore esclusivamente in modalità online, attraverso l’apposita piattaforma indicata nell’avviso, cui si accede mediante credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica. La scadenza per l’invio delle istanze è fissata alle ore 12.00 del 4 febbraio 2026: si tratta quindi di un arco temporale più ampio, che consente alle famiglie interessate di reperire la documentazione necessaria e di predisporre la domanda con attenzione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA