ALLUMIERE – Aria nuova, in tutti i sensi, all'ufficio postale di Allumiere. Nei locali di via Civitavecchia, infatti, Poste Italiane ha completato un importante intervento di rinnovamento tecnologico, installando e rendendo pienamente operativi i nuovi impianti di climatizzazione. Un investimento che unisce attenzione al benessere di cittadini e lavoratori con un impegno concreto per la sostenibilità ambientale, in linea con la strategia nazionale dell'azienda, da anni impegnata nel processo di modernizzazione e transizione energetica delle proprie strutture. Il nuovo sistema consente di ottimizzare il microclima interno in ogni stagione, garantendo ambienti più salubri e confortevoli, sia per il pubblico che per il personale. In estate la climatizzazione assicura una temperatura gradevole e costante, mentre nei mesi invernali il riscaldamento mantiene condizioni ottimali di lavoro e di accoglienza per l'utenza. L'intervento ha anche un forte valore ambientale: i nuovi impianti sono progettati per ridurre sensibilmente i consumi energetici e le emissioni di anidride carbonica, con un risparmio stimato di diverse tonnellate di CO₂ all'anno. Si tratta di un passo concreto nel percorso di efficienza energetica e tutela del territorio che Poste Italiane sta portando avanti in tutta Italia. «L'obiettivo di Poste Italiane – spiegano dall'Azienda – è rendere i propri uffici sempre più moderni, efficienti e sostenibili. Interventi come quello di Allumiere rientrano in un piano nazionale di rinnovamento che unisce innovazione tecnologica, risparmio energetico e qualità del servizio. Vogliamo garantire spazi accoglienti e funzionali, in cui cittadini e personale possano operare in un ambiente confortevole, rispettoso delle persone e dell'ambiente». L'iniziativa si inserisce in un più ampio programma aziendale di transizione ecologica, che prevede la progressiva introduzione di impianti a basso impatto ambientale, l'adozione di illuminazione a LED nelle sedi postali e l'utilizzo di mezzi green per la logistica e la consegna. Con questo intervento, l'ufficio postale di Allumiere si presenta ora più accogliente, efficiente e sostenibile, in linea con la filosofia di Poste Italiane che punta a valorizzare il territorio e migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, offrendo ai cittadini tutti i servizi postali, finanziari e assicurativi in un ambiente completamente rinnovato, moderno e confortevole.