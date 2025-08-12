Tenta di mettersi alla guida di un’auto rubata ma ha un diverbio con il padre, intervengono i carabinieri e lui finisce nei guai anche per il furto delle offerte in chiesa.

Il fatto è accaduto martedì scorso a Canino quando, su indicazione della centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Tuscania, una pattuglia è intervenuta in una via del centro cittadino a seguito di una segnalazione riguardante una lite in corso.

Giunti sul luogo, i militari hanno accertato che il diverbio coinvolgeva un padre e il figlio, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

La discussione era scaturita dal tentativo del giovane di allontanarsi a bordo di un’autovettura, circostanza alla quale il padre si opponeva fermamente.

Le verifiche condotte hanno permesso di appurare che il veicolo era stato rubato, come denunciato pochi giorni prima presso la Stazione carabinieri di Marta.

Inoltre, il giovane era soggetto a un’ordinanza di revoca della patente di guida emessa dalla Prefettura di Viterbo.

Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una somma di 141euro. Le indagini successive hanno rivelato che tale somma era il provento di un furto avvenuto il 4 agosto, mediante effrazione delle cassette delle offerte dei fedeli in diversi luoghi di culto del comune.

Alla luce dei fatti accertati, il giovane è denunciato a piede libero per ricettazione dell’autovettura rubata, furto continuato ai danni di luoghi di culto e sanzionato per la guida con patente revocata.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il denaro rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.