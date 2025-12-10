Da circa un mese l’Unità di terapia neurovascolare (Utn) dell’ospedale Santa Rosa, primo hub nella Regione Lazio, ha introdotto l’utilizzo del tenecteplase, nuovo farmaco autorizzato da Aifa lo scorso maggio per il trattamento dell’ictus ischemico. Il tenecteplase si affianca all’alteplase nelle procedure di rivascolarizzazione e consente una significativa semplificazione delle modalità di somministrazione, riducendo i tempi in un percorso in cui la rapidità è determinante per il recupero del paziente.

Questa nuova importante introduzione, sul fronte dell’assistenza, è un ulteriore elemento di innovazione che conferma quanto contenuto nel Programma nazionale esiti (Pne) elaborato da Agenas, e diffuso nella giornata di ieri, che ha inserito il Santa Rosa tra i 26 ospedali italiani con performance “molto alte” nell’area del sistema nervoso. Nello studio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, tra l’altro, emergono dei dati estremamente positivi. Su tutti la percentuale del 6.25% della mortalità a 30 giorni per ictus ischemico, a confronto di un dato nazionale del 9.16%.

«L’unità operativa di Neurologia/Utn dell’Ospedale Santa Rosa – commenta il direttore Nicola Pio Falcone - conferma anche nel 2025 la tendenza, rafforzata negli anni, di un’elevata capacità di trattamento. Secondo i dati Programma nazionale esiti, già nel 2024, nella provincia di Viterbo, il 20% degli ictus ischemici era stato trattato con procedure di rivascolarizzazione: un valore vicino al “rate desiderabile” indicato dall’Action Plan for Stroke e superiore alla media nazionale del 15,4%».

»Inoltre, nei primi 6 mesi del 2025 – aggiunge Alessandro Valenza, responsabile del Centro malattie cerebrovascolari - sono stati effettuati oltre 100 teleconsulti tra i Pronto soccorso degli ospedali spoke e la Neurologia del Santa Rosa attraverso la piattaforma Advice. Il ricovero si è reso necessario per il 30% dei pazienti. Di questi il 40% ha effettuato procedure di rivascolarizzazione».

Questi rilevanti indicatori di performance si inseriscono in una strategia globale della Regione Lazio che, nell’ambito della riorganizzazione delle Reti tempo-dipendenti, ha già riconosciuto all’ospedale Santa Rosa il ruolo di Hub per l’Area 5, assegnandogli la gestione degli eventi cerebrovascolari provenienti da tutta la Tuscia e dal territorio di Civitavecchia. Gli ospedali di Civita Castellana, Tarquinia, Acquapendente e l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia possono quindi fare riferimento alla Neurologia e Neurochirurgia del Santa Rosa per consulenze specialistiche e per l’eventuale presa in carico dei pazienti colpiti da ictus ischemico, emorragico o Tia. La disponibilità del nuovo farmaco, grazie anche alla collaborazione con la Farmacia ospedaliera, insieme al potenziamento del personale medico, all’aumento dei posti letto di Neurologia/Utn, è un ulteriore elemento che conferma la fase di crescita della struttura viterbese e che consente oggi una gestione ancora più efficace di una patologia molto diffusa, in cui la tempestività delle cure rappresenta il principale fattore per migliorare gli esiti funzionali dei pazienti.

«I dati del Piano nazionale esiti, il riconoscimento del Santa Rosa come Hub per l’Area 5 e l’introduzione del tenecteplase - conclude il direttore generale della Asl viterbese, Egisto Bianconi - sono il risultato di un percorso strategico volto al potenziamento della rete tempo-dipendente nella nostra provincia. Investire in tecnologie, farmaci innovativi e risorse professionali significa dare risposte concrete ai cittadini, rafforzando un modello di sanità pubblica che mette al centro la qualità e la sicurezza delle cure. Dopo anni caratterizzati da una progressiva riduzione dell’attrattività, da parte dei cittadini assisti ma anche dei professionisti chiamati a lavorare presso le nostre strutture, questo risultato è un’ulteriore conferma della bontà del lavoro che stiamo svolgendo tutti insieme, come Azienda. Coerentemente con le politiche promosse dalla Regione Lazio di rafforzamento del sistema sanitario, con particolare riferimento alle provincie, stiamo portando, in molti ambiti, il Santa Rosa su livelli di eccellenza, con un miglioramento evidente anche della qualità percepita rispetto ai servizi offerti da parte dei pazienti e delle loro famiglie che, sempre più, si identificano con il loro ospedale al quale si rivolgono con fiducia e senso di appartenenza».