VETRALLA - Nel Regno di Babbo Natale la magia diventa dono vero, grazie all’Avis che ha organizzato un evento di raccolta nel cuore del Regno. Venerdì mattina, dalle 8 alle 11,30, il Regno di Babbo Natale di Vetralla ha ospitato per la prima volta un evento di raccolta di sangue organizzato da Avis Provinciale di Viterbo e Avis Comunale di Vetralla. Un’iniziativa che ha visto una grande partecipazione e che segna l’inizio di un percorso comune all’insegna del valore più autentico del Natale: donare.

Nel luogo simbolo della meraviglia e della luce, tanti cittadini hanno scelto di compiere un gesto concreto e prezioso, trasformando la magia delle feste in un atto d ’amore e di solidarietà reale.

«Dimostrare che magia e meraviglia siano possibili nella vita di tutti i giorni è la filosofia fondante del Regno di Babbo Natale. Accogliere Avis qui, dove il Natale parla alla parte migliore di noi, significa ricordare che donare è la forma più viva e concreta di meraviglia che ci sia. Questo è solo l’inizio di un cammino ricco di bene, luce e sorprese», dichiara Giorgio Onorato Aquilani, autore e creatore dell’universo narrativo del Regno di Babbo Natale.

Luigi Ottavio Mechelli, presidente Avis provinciale di Viterbo, ha aggiunto: «Portare la donazione dentro il Regno di Babbo Natale è un modo nuovo per parlare alle famiglie e ai più giovani, e per mostrare che quella del dono è un’attitudine che migliora il mondo. Siamo felici di questa collaborazione, che nel 2026 crescerà con iniziative ancora più significative». Laura Cenci, presidente Avis comunale di Vetralla, ringrazia di cuore tutti i donatori, i volontari, lo staff del Regno di Babbo Natale e Avis provinciale di Viterbo che hanno reso possibile questa giornata speciale. La loro disponibilità e il loro entusiasmo dimostrano quanto la comunità sappia unirsi quando si tratta di fare del bene. Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di come, insieme, possiamo costruire gesti che illuminano il territorio. L’evento rappresenta una tappa fondamentale nella collaborazione tra Avis e Il Regno di Babbo Natale, già proiettata verso nuovi progetti condivisi per l’anno prossimo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA