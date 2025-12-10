TARQUINIA - Venerdì 12 dicembre 2025, alle 21,15, il regista Alessandro Aronadio sarà presente al Cinema Etrusco di Tarquinia per accompagnare la proiezione del suo film Per te, con Edoardo Leo, Teresa Saponangelo e il giovane esordiente Javier Francesco Leoni. Ispirato a una storia vera, quella del piccolo Mattia Leoni, nominato Alfiere della Repubblica per l’amore e la dedizione con cui ha assistito il padre affetto dalla sindrome di Alzheimer, il film racconta l’odissea delle famiglie costrette a fronteggiare la malattia spesso senza gli strumenti adeguati. Attraverso il legame tra padre e figlio, la narrazione esplora il valore della memoria, trasformata in un archivio condiviso di ricordi capace di rallentare il doloroso progredire della patologia e di proteggere gli affetti familiari. La serata offrirà anche l’occasione per presentare il lavoro del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze di Tarquinia, rappresentato dal dottor Brunetto Desantis, fondatore del centro e da anni impegnato nella lotta all’Alzheimer. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Tarquinia. Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito www.cinemaetrusco.com.

©riproduzione riservata