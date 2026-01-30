LADISPOLI – L’acqua che non esce più dai rubinetti, staccata questa mattina come avviene per i casi di morosità. L’amministratore condominiale però ha provato a spiegare ad Acea che la situazione era stata regolarizzata, fatto sta che almeno 14 famiglie della zona Caere Vetus in stanno vivendo una situazione di disagio. Come spiegato dall’amministratore Antonino Germanà, che potrebbe attivarsi legalmente, i cittadini hanno pagato le bollette per tanto non si comprende il motivo del distacco. Come risposto dagli operatori, la faccenda dovrebbe sbrogliarsi entro pochi giorni. Intanto però il disservizio resta.