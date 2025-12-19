TOLFA - Oggi a Tolfa appuntamento dedicato alla riflessione, alla cultura e al valore profondo della bellezza è in programma a Tolfa per sabato 20 dicembre alle ore 11, presso il Polo Culturale di Tolfa – Aula convegni, in Largo XV Marzo 1799. Protagonista della mattinata sarà la presentazione del libro “Le luci della bellezza. A chi il peccato del suo occultamento?”, bellissimo libro di Anna Maria Travagliati, edita da Armando Editore. Il volume affronta il tema della bellezza come dimensione essenziale dell’esperienza umana, interrogandosi sul suo significato profondo e sulle ragioni che spesso ne portano all’occultamento o alla marginalizzazione nella società contemporanea. Un percorso quello della Travagliati che in questo libro intreccia pensiero, arte, spiritualità e senso critico, invitando il lettore a riscoprire la bellezza come luce capace di orientare lo sguardo e la coscienza. A moderare l’incontro sarà Stefania Bentivoglio, sindaca del Comune di Tolfa, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso le iniziative culturali e la promozione del dibattito intellettuale sul territorio. Interverrà la docente e giornalista Tiziana Cimaroli, che accompagnerà il pubblico nella lettura e nell’analisi dei temi centrali del libro, offrendo chiavi di interpretazione e spunti di approfondimento. È previsto anche l’intervento dell’ex parroco di Tolfa e giudice della Sacra Rota don Giovanni Demeterca, che contribuirà alla riflessione sul valore etico e spirituale della bellezza, arricchendo il confronto con una prospettiva umanistica e religiosa. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi culturali promossi a Tolfa e rappresenta un’occasione significativa di incontro tra autrice, relatori e pubblico, in un dialogo aperto che invita a interrogarsi sul ruolo della bellezza nel tempo presente. La Travagliati invita tutti a partecipare.

