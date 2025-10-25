TOLFA – Una camminata diversa dal solito, capace di coinvolgere mente, corpo e cuore: domenica 2 novembre, alle ore 15, il borgo di Tolfa ospiterà la “Camminata in cuffia – In movimento per la prevenzione”, un evento speciale dedicato al benessere e alla salute, in favore della Fondazione Susan G. Komen Italia, da sempre impegnata nella lotta ai tumori del seno e nella promozione della prevenzione femminile. L’iniziativa, che partirà da Piazza Vittorio Veneto, propone un’esperienza di movimento consapevole e di condivisione: i partecipanti, muniti di cuffie wireless, percorreranno le vie del centro storico di Tolfa seguendo le istruzioni e le parole motivanti delle trainer Ylenia Grosselli e Laura Agnitelli, che guideranno passo dopo passo il gruppo in un percorso che unisce musica, ritmo e riflessione interiore. La “Camminata in cuffia” è un’iniziativa che rientra nell’ambito del Villaggio della Salute della Komen che a Tolfa sarà curata dalla responsabile del gruppo collinare Elena Riversi ed è pensata per essere accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di preparazione fisica. Si tratta di un’attività all’aria aperta che invita alla consapevolezza del corpo e al contatto con l’ambiente, trasformando il camminare in un’esperienza rigenerante e collettiva. L’iniziativa si inserisce tra gli eventi di solidarietà e sensibilizzazione promossi in tutta Italia da Komen, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e di sostenere progetti concreti per la salute delle donne. La partecipazione prevede un contributo di 15 euro, che include cuffia e maglia ufficiale dell’evento.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ylenia Grosselli al numero 349 4917606. Con la “Camminata in cuffia”, Tolfa si prepara a vivere un pomeriggio di energia positiva, musica e solidarietà, in cui il movimento diventa simbolo di vita e di speranza. Un’occasione per ricordare che la prevenzione è il primo passo verso la salute: Insieme si può davvero fare la differenza.

