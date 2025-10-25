CERVETERI – Cittadini alle prese con il problema del servizio idrico a I Terzi. Stufi e amareggiati, chiedono all'amministrazione comunale di trovare con immediatezza una soluzione che faccia fronte a un'emergenza che dura da 4 mesi. Da giugno le prime avvisaglie, fino ad oggi, quando siamo a fine ottobre, con una ventina di famiglie che non ce la fanno più. «Abbiamo da 4 mesi l'autoclave in funzione giorno e notte - racconta la signora Anna -. Non si può vivere così, qualcuno faccia qualcosa». Un coro unanime, che riecheggia nelle esternazioni del consigliere di opposizione Luigino Bucchi. «Qui manca tutto, non solo l'acqua – accusa l’esponente di Fratelli d’Italia -, gli abitanti di questa area hanno avanzato l'ipotesi di passare sotto il comune di Fiumicino, dove nelle frazioni c'è più attenzione rispetto a Cerveteri. Parliamo di acqua, manca da mesi, e a ciò si aggiungono i disservizi. Cosa bisogna fare ora? La sindaca risolva il problema».

