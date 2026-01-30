CERVETERI - Autunno, inverno, primavera ed estate. Non una “semplice” lezione a scuola o il tempo che scorre. Questa volta le stagioni si alterneranno in danze e colori al Carnevale 2026 promosso dalla Proloco Due Casette e che vedrà, come ormai da tradizione, la partecipazione delle scuole del territorio.

È fermento sul territorio per il Carnevale. Il tema: le stagioni ovviamente. «Il tempo stringe - scrive il consigliere Gianluca Paolacci in prima fila ormai da quattro anni, insieme alla Proloco Due Casette per restituire questa piccola tradizione al territorio - Il meteo non ci aiuta, ma l’amore per quello che facciamo va oltre. Anche sotto la pioggia si continua a costruire i carri per il carnevale per i bambini delle scuole della nostra città. Infreddoliti e bagnati - continua Paolacci - ma non è niente davanti alla gioia che ti dà vedere i bambini felici a festeggiare».

L’appuntamento è per il 7 febbraio a Cerenova. Carri e bambini in costume sfileranno per le vie della frazione. Presenti l’IC Marina di Cerveteri, la Salvo D’Acquisto e il Giovanni Cena. Non mancheranno nemmeno i Rioni.

E come lo scorso anno, anche quest’anno da Cerenova, il 14 febbraio ci si sposterà anche a Cerveteri capoluogo. Una vera e propria invasionedi musica e colori insomma. E come dice il consigliere Paolacci: «Bambini, il carnevale sta arrivando!».

