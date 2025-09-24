PHOTO
Un'ora di parcheggio gratuita per chi acquista nel centro storico: a breve prenderà il via la sperimentazione presso l'area di sosta del Sacrario. La misura entrerà in vigore una volta ultima le procedure operative: la manifestazione d'interesse che partirà entro l'1 ottobre e la distribuzione dei ticket attraverso gli esercizi commerciali. L'amministrazione comunale di Viterbo ha approvato la misura che prevederà la prima ora di sosta gratuita presso il parcheggio del Sacrario per chi acquista nel centro storico.
L'iniziativa, inserita nell'assestamento di bilancio 2025, prevede uno stanziamento di 80 mila euro. I biglietti gratuiti verranno distribuiti direttamente dai negozianti aderenti, che li consegneranno ai clienti. “In questo modo - è scritto nella nota di Palazzo dei Priori - l'Amministrazione mette in campo una misura di sviluppo economico per incentivare gli acquisti nel cuore della città, che si aggiunge a quelle già in essere: dagli eventi continui nel cuore cittadino, alla riqualificazione degli immobili di proprietà comunale, passando per l'investimento nel trasporto pubblico”.
«Un segnale di sostegno alle attività commerciali e, soprattutto, una conferma di rispetto degli impegni di programma – sottolinea l'Amministrazione comunale – L'ora gratuita per chi acquista rappresenta un messaggio chiaro di un'amministrazione che vuole investire nel cuore della città a 360 gradi, coinvolgendo tutti gli attori del processo e supportando le imprese di vicinato».