CIVITAVECCHIA – Discussione aperta, in aula Pucci, sull’approvazione del “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (nadup) 2026-2028, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.

Con la sua relazione, l’assessore Florinda Tuoro ha evidenziato da un lato la soddisfazione per riuscire ad approvare il documento entro il 31 dicembre, «per il secondo anno consecutivo, senza esercizio provvisorio. Un risultato rilevante – ha spiegato - sul piano istituzionale, che dimostra capacità di programmazione, solidità amministrativa e rispetto delle regole contabili». Dall’altro lato, però, non sono mancati i passaggi sulle criticità di bilancio, legate in particolare alla perdita di circa 6 milioni di euro annui legata alla dismissione della centrale Enel di Tvn. «In passato non sono state predisposte misure strutturali alternative per sostituire questa entrata – ha detto Tuoro – l’unica misura lasciata in eredità era l’aumento della pressione fiscale (addizionale Irpef). L’aumento dell’addizionale Irpef allo 0,8% genera circa 2,5 milioni di euro nel 2026, coprendo solo parte del vuoto Enel. Il disavanzo viene compensato anche tramite +1 milione Imu grazie a recupero evasione e aggiornamento banche dati, –1,5 milioni di spesa per estinzione delle obbligazioni comunali (BOC) e 2 milioni annui (2026–2028) dai canoni residui del fondo immobiliare “Civitavecchia in Progress” (totale residuo 6 mln)».

Passaggio anche su fondo immobiliare e progetto Fiumaretta, con Tuoro che ha ricordato come il fondo sia nato nel 2017 «come strumento di valorizzazione urbana, non per fare cassa. Restano 6 milioni di canoni residui, oggi fondamentali per evitare tagli ai servizi. L’attuale amministrazione intende usare il fondo correttamente, come leva di sviluppo e non come tappabuchi di bilancio». L’assessore ha quindi parlato di quelle che sono le strategie future per entrate strutturali, che passano dal rafforzamento dei controlli sull’imposta di soggiorno ad una migliore la gestione e il recupero dei canoni del patrimonio comunale, dall’introduzione della ZTL anche come fonte di entrate dedicate alla proposta di tassa di sbarco, possibile solo con intervento legislativo nazionale, fino alla difesa delle entrate Enel con un accordo valido finché l’azienda occupa il territorio comunale.