CIVITAVECCHIA – Civitavecchia torna a fare i conti con una scia di furti e violenze nel giro di pochi giorni. Il primo episodio si è verificato in via XVI Settembre, all’interno della caffetteria “A casa mia”, inaugurata da pochi giorni. Un uomo ha sfondato la porta d’ingresso pensando di trovare il locale chiuso, ma è stato sorpreso dal proprietario, avvisato da alcuni residenti per movimenti sospetti. Ne è nata una colluttazione durata diversi minuti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile che hanno bloccato e arrestato il ladro. L’episodio è stato interamente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale. La notte successiva nuovo intervento, questa volta in zona viale Baccelli. Una ragazza ferma nei pressi di una rotatoria ha insospettito una volante della Polizia. Dai controlli è emerso che stava facendo da “palo” mentre il compagno stava rubando all’interno di un bar poco distante. L’uomo, sorpreso dagli agenti, è stato arrestato e la giovane denunciata.

Di nuovo nei guai anche il giovane che nei giorni scorsi aveva colpito violentemente il titolare del bar Nazionale, causandogli gravi ferite, rintracciato a Viterbo mentre stava commettendo un furto, insieme alla compagna. Entrambi sono stati intercettati dalla Polizia e denunciati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA