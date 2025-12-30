CIVITAVECCHIA – Un brutto episodio ha scosso il centro della città sabato sera intorno alle 19, quando un giovane è stato avvicinato e aggredito da due individui in via Santa Fermina, una zona solitamente frequentata da passanti. Secondo la ricostruzione fatta in seguito dalla vittima, i due malviventi, descritti come nordafricani, si sarebbero presentati vestiti con abiti scuri e con i cappucci delle felpe calati per nascondere i volti. La rapina è avvenuta in un attimo, con i due stranieri che avrebbero minacciato la vittima con un coltello, intimandogli di consegnare il denaro e il bancomat. Pochi secondi sono bastati per mettere a segno il colpo e i malviventi, dopo aver forzato la vittima a cambiare il pin del suo cellulare, zono fuggiti rapidamente verso la zona del Ghetto.

Purtroppo, l'area dove è avvenuta la rapina risulta priva di telecamere di sorveglianza, il che sta complicando le indagini delle forze dell'ordine. La vittima ha immediatamente allertato la Polizia, e sul luogo dell'incidente è giunta una volante del Commissariato di viale della Vittoria. Le forze di polizia hanno avviato le indagini e stanno esaminando le testimonianze dei passanti e le eventuali tracce lasciate dai rapinatori.

Inquirenti al lavoro per cercare di individuare i responsabili, ma al momento ogni aspetto è da verificare. La paura tra i residenti della zona è palpabile, soprattutto in un'area che era considerata relativamente tranquilla.

La rapina di sabato sera si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza urbana, con molti cittadini che chiedono un maggiore controllo delle vie centrali e un potenziamento del sistema di videosorveglianza per prevenire episodi simili.

