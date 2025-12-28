«Dopo un ampia e profonda riflessione, ho deciso di lasciare la Direzione Generale e la Società stessa del Quartiere Campo Dell'Oro». A dare l’annuncio è Pino Antonucci, che ha accompagnato la versione 2.0 del club gialloverde, che negli ultimi due anni è salito dalla Terza alla Prima Categoria ed ora è anche al comando di questo campionato.

«A scanso di equivoci – spiega Antonucci in una lettera – vi dico subito che i motivi sono di natura di salute di mia moglie che si sono palesati durante la settimana di Natale con ricovero di urgenza in cardiologia presso l'ospedale di Civitavecchia.

Ora fortunatamente sta meglio ma ha bisogno di me e soprattutto io ho bisogno di lei e dei miei figli. Credo che la grande passione per il calcio per il mio Campo dell'Oro e il tanto tempo che gli dedico, mal si concilia con quello che sottraggo agli affetti della mia famiglia. Quindi lascio.

Lascio una Società che ho contribuito a rigenerarla, rendendola moderna, snella e organizzata nei minimi particolari in ogni reparto, proprio come piace a me e che è stata una dei punti di forza dei nostri successi.

D'altronde la mia storia parla chiaro e lo testimoniano 21 anni di presidenza del sottoscritto con pochissime risorse economiche ma con grandi risultati nel nostro palmares, per cui senza organizzazione non saremmo andati avanti per cosi tanto tempo. Quindi, i successi di oggi vengono da lontano e tengo a sottolineare che l'organizzazione mi piace averla sempre nelle mie corde.

Lascio dolorosamente ma anche bellissimi ricordi di quasi tre anni di vittorie con il calcio a 11, una squadra in salute in testa alla classifica di prima categoria.

Due squadre di calcio di calcio a 5, una in C2 e una giovane Under 21 che sono la nostra speranza per il futuro. Ma soprattutto mi duole lasciare uno staff di prim'ordine dagli allenatori, preparatori atletici, preparatori dei portieri, i magazzinieri che prima che collaboratori si sono rivelati dei buoni amici.

Saluto tutti i giocatori vecchi e nuovi che si sono avvicendati negli anni, con i quali ho avuto rapporti che hanno rasentato la fratellanza e saluto mister Secondino che ho apostrofato affettuosamente "Mourinho" attualmente lontano dall' Italia per lavoro, con il quale abbiamo centrato una grande impresa, vincendo due campionati consecutivi.

Infine, ma non per ordine di importanza, voglio salutare il Presidente Antonello Quagliata per aver avuto il coraggio di riaprire il nostro Campo Dell'Oro e non ci ha mai fatto mancare nulla. Lascio con la certezza di aver fatto bene, ma innanzitutto lascio da uomo libero. Auguri a tutti».

«Faccio i migliori auguri a Pino ed alla sua famiglia – dichiara il presidente del Qco, Antonello Quagliata – con lui abbiamo lavorato sempre gomito a gomito in questi due anni e mezzo. L'amicizia tra noi e tra le nostre famiglie esula dal mondo del calcio e andrà sempre avanti. Pino è una persona che ha fatto tanto per il Quartiere Campo dell’Oro, tutti lo sanno e i traguardi raggiunti lo dimostrano. Una fetta di merito per i successi ottenuti è sempre la sua. Faccio i migliori auguri a lui e sua moglie per tutto».

