LADISPOLI – Giuliano Falcioni si è spento all’età di 49 anni. Si tratta del centauro deceduto sull’Aurelia nel giorno di Natale all’altezza di Massimina, attorno al chilometro 12 della statale. Una tragedia per i suoi cari, per tutti gli amici, gli allievi della palestra che lo seguivano e per Ladispoli. Proprio in città, Giuliano, che da poco aveva festeggiato il suo compleanno, aveva avviato dei corsi di difesa personale per le donne includendo anche i disabili. Era diventato ormai un punto di riferimento per il territorio e per le donne che grazie alle sue lezioni avevano acquisito più sicurezza. «Con il tuo modo unico sapevi far sorridere e, allo stesso tempo, essere un grande maestro. Avevi ancora tanto da insegnarci, tanto da trasmetterci con la tua passione. Ora non sei più davanti a noi, ma sentiremo la tua presenza in ogni lezione, in ogni movimento fatto come ci hai insegnato, in ogni sguardo di chi continua il tuo percorso. Tu resti con noi, nei tuoi ragazzi e in tutto quello che ci hai lasciato. Non ti dimenticheremo mai, ti vogliamo bene maestro», è il messaggio del gruppo di difesa. Ancora non riesco a crederci che non ci sei più e che non ti vedrò in palestra. Eri una persona speciale , troppo buona , pronto sempre ad aiutare tutti. Oltre a sostenermi nello sport e nella palestra mi sei stato vicino nei momenti più bui , non lo potrò mai dimenticare. Grazie di tutto. Mi mancherai tanto», è il pensiero di Nicole Cicillini, campionessa di moto (nella foto con Giuliano). La salma si trova al Policlinico Gemelli in attesa della disposizione dei funerali.