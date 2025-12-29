CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare al tradizionale appuntamento di fine anno a piazza Fratti, dove il 31 dicembre, a partire dalle 22, si terrà la grande festa di Capodanno ad ingresso libero. «Sul palco si esibirà la “All Night Band”, con uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno attraverso un viaggio musicale tra Pop, Disco e New Wave. La serata – spiegano dal Palazzo del Pincio – sarà arricchita dalla partecipazione di artisti locali e proseguirà dopo la mezzanotte con un DJ set, per continuare a festeggiare in un clima di condivisione e divertimento. L’iniziativa, promossa dal Comune di Civitavecchia, vuole offrire alla comunità un momento di incontro e socialità nel cuore della città, in sicurezza e con un programma capace di coinvolgere pubblici di tutte le età. L’Amministrazione rivolge un invito a cittadini e visitatori a prendere parte alla serata e a vivere insieme l’arrivo del nuovo anno, contribuendo a rendere Piazza Fratti un luogo di festa e partecipazione».