Il consigliere Marco Bruzziches lascia la maggioranza in consiglio comunale a Viterbo e passa in minoranza. L’annuncio è arrivato nel corso della seduta odierna. Prendendo la parola ha detto di rinunciare alla delega al patrimonio, di dimettersi da presidente della seconda commissione e di lasciare Viterbo 2020 per ricostituire Viterbo Cambia, gruppo nel quale ha invitato ad aderire anche la consigliera Laura Chiatti.

Ma nel corso del suo intervento parla di fatti gravi accaduti a lui e alla sua famiglia, di essere stato oggetto di comportamenti inopportuni che hanno provocato sofferenza, preoccupazioni e senso di sofferenza.

Al termine dell’intervento ha lasciato i banchi della maggioranza per sedersi in quelli della minoranza tra Luisa Ciambella ed Elpidio Micci.