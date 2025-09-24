Un hub per dare nuova linfa al commercio in centro storico. Uno spazio fisico dedicato al commercio in centro storico, che avrà il compito di operare sul territorio per colmare il divario di informazione e di marketing condiviso.

Giunta comunale ha approvato una delibera con l’obiettivo è invertire il trend di “desertificazione commerciale” che negli ultimi anni ha colpito i centri storici in tutta Italia, a favore dell’e-commerce, centri commerciali e outlet. L’hub avrà sede in via Cavour 1, in un locale di proprietà comunale, e avrà il compito di coordinare azioni mirate per favorire la riapertura di attività, la valorizzazione delle botteghe storiche e la promozione di nuove imprese commerciali e artigianali, oltre che quello di fare da raccordo ed essere un punto di riferimento per i commercianti del centro. Tra le misure previste, le strategie condivise con i commercianti per aumentare il flusso nelle vie commerciali con eventi ed itinerari; la creazione dell’edicola urbana, punto informativo e promozionale della città; il nuovo sito dedicato al commercio e alla promozione del centro storico; la riqualificazione delle vetrine e sostegno all’immagine coordinata della città; la creazione di gadget e prodotti legati all’immagine di Viterbo; la mappatura degli spazi sfitti e attivi per favorire nuove aperture. «Il centro storico è il cuore della nostra città - ha commentato la sindaca Frontini - con questo nuovo spazio, fisico e professionale, vogliamo renderlo sempre più vivo, attrattivo e accogliente. È un investimento strategico per l’economia locale, ma anche per il senso di comunità e di appartenenza dei viterbesi».